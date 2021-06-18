В Пензенской области снова могут запретить массовые мероприятия

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Несмотря на то, что ситуацию в области, отчасти, можно считать стабильной – по крайней мере, резких скачков заболеваемости не фиксировалось уже несколько недель – назвать ее отличной все равно нельзя: по-прежнему ежедневно умирают по пять-шесть человек, да и снижения темпов заражения тоже не регистрируется.

В связи с этим управление Роспотребнадзора направило в адрес регионального оперативного штаба предложения о повторном введении ограничений на территории области. В частности, речь одет об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Также планируется запретить массовые мероприятия и работу кафе и ресторанов в ночное время.