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Здоровье17 июня 2021 12:46

В Пензенской области полностью привиты более 126 тысяч человек

Казалось бы, хорошая статистика. Только от ликования удерживает другая цифра - от коронавируса в регионе скончался уже 901 человек. Беспокоит и некий неторопливый настрой населения по отношению к вакцинации
Источник:kp.ru
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Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

На этом фоне куда более убедительной в борьбе с пандемией выглядит позиция столичных властей. После постановления главного санитарного врача Москвы введена обязательная вакцинация.

Сделать прививки до 15 июля 2021 должны 60% работников в сфере обслуживания и транспорта.

Обязательная вакцинация начинается в сфере услуг в Москве, до 15 июля 2021 нужно сделать первую прививку.

Уже обозначены категории, которые должны сделать прививки в ближайшее время:

торговля, салоны красоты,бани, общественное питание (кафе и рестораны), ЖКХ и энергетики, культурные центры, библиотеки, театры, кинотеатры,массовые и спортивные организации.

Руководители организаций и компаний должны будут привить 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины до 15 июля, а вторым - до 15 августа.

Оперативно в Москве будет создана необходимая информационная система, по контролю процесса вакцинации. По словам мэра столицы, просто необходимо в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь.

Подробнее - у Алисы Титко

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