В Пензенской области есть первые пять стобалльников ЕГЭ по химии. Еще трое набрали по 99 баллов

Перед началом ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и трем выпускникам, набравшим на экзамене по литературе по 97 баллов, а также еще одному выпускнику, набравшему на экзамене по географии 96 баллов.

По мнению врио министра образования Пензенской области Александра Воронкова, результаты первых экзаменов сопоставимы с предыдущими годами и не показывают нам существенного роста или снижения.

Бесспорно, что есть у экзаменов еще одна общая и замечательная черта – они уже сданы.

С чем, друзья, редакция "Комсомольской правды" вас искренне поздравляет!