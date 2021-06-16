В Пензенской области женщина не смогла выбраться из горящего дома

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, возгорание в доме произошло вечером 14 июня 2021 года. После ликвидации пожара в жилой комнате дома обнаружено тело 36-летней женщины.

При осмотре на теле женщины каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в пристрое дома.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

На момент пожара мать и брат погибшей отсутствовали дома.

По факту смерти женщины 1985 года рождения при пожаре Каменский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пензенской области проводит доследственную проверку.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.