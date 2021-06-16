Отменят ли пенсионную реформу?

Фото: Евгения ГУСЕВА

Повышение пенсионного возраста, одобренное большинством депутатов в 2018 году, вызвало гнев миллионов россиян и спровоцировало в ряде городов крупные протестные акции. Однако особого эффекта эти акции не принесли: пенсионную реформу так и не отменили, несмотря на то, что, по данным социологических опросов, против нее выступали 82% россиян.

Со временем пандемия и последовавший за ней экономический кризис почти полностью вытеснили из политической повестки обсуждение этого вопроса. Однако люди, сначала потерявшие из-за повышения пенсионного возраста почти по миллиону рублей (если умножить среднюю пенсию на пять лет), а затем лишившиеся доходов из-за коронакризиса, очевидно, принятие пенсионной реформы до сих пор не простили.

Это видно и по поведению политических партий, которые начинают публиковать политические программы. Та же «Справедливая Россия» заявила, что отмена пенсионной реформы – один из главных пунктов ее политической программы. Наверняка аналогичные заявления поступят и от других оппозиционных партий.

При таком раскладе итог будущих выборов уже не кажется очевидным и предсказуемым. «Справедливая Россия», подняв на флаг отмену пенсионного возраста, обеспечила себе внимание и поддержку миллионов простых граждан. А что, если то же самое сделают другие оппозиционные партии? Возможно, состав будущей Государственной Думы окажется сильно непохожим на тот, к которому мы привыкли за последнее десятилетие. И не исключено, что в итоге это приведет к отмене пенсионной реформы.