Водоснабжение в Пензенской области и ремонт дорог

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Сказать просто, что на встречах обсуждался ремонт инфраструктурных объектов, значит, по большому счету, уйти от сути происходившего в этот день, а люди шли на встречу с руководителем региона, чтобы рассказать о состоянии дел по ключевым позициям в жизни любого райцентра или небольшого села – водоснабжение и состояние дорог между населенными пунктами и райцентром.

И врио губернатора, выслушивая людей, не делил поднимаемые проблемы на глобальные и совсем второстепенные.

«Помогите нам, пожалуйста», - обратилась к Олегу Мельниченко член родительского комитета школы села Березовка Ольга Моисеева, - и рассказала о состоянии дороги «Подъезд к селу Зеленовка» - «Не выйти, не проехать».

«Проектно-сметная документация на объект имеется. Экспертиза уже готова. Будем делать дорогу», - ответил врио губернатора.

Жители села Крутец подняли свою самую главную проблему – перебои с водоснабжением, из-за ветхого состояния водонапорной башни. Проектно-сметная документация на объект подготовлена, пройдена экспертиза.

И руководство района и коллег Олег Мельниченко нацелил на необходимость выполнения намеченных работ: «С учётом роста цен на металл надо посмотреть, не будет ли подорожания. Если это произойдет, я готов выделить дополнительные средства, чтобы работы были выполнены в этом году. Установка водонапорной башни должна стать одним из мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Обеспечение жильём и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2020-2024 годы».

И во время проведенного в этот день личного приема граждан, и просто в ходе встреч во время поездки по району врио губернатора не обещал сразу решить все поднимаемые проблемы. Поручил разработать проектно-сметную документацию для приведения в нормативное состояние дороги на улице Северной в Колышлее: «В этом году разработайте ПСД, а на следующий год поставьте в план дорожных работ», - поставил задачу Олег Мельниченко.

С серьезной проблемой от имени жителей улиц Рабочей и Строителей в Колышлее обратился к руководителю региона Алексей Зайцев. Он пожаловался на перебои водоснабжения. По словам колышлейца, в жаркую погоду в рабочем поселке очень слабый напор воды.

Олег Мельниченко отметил, что для решения этой проблемы потребуется реконструкция насосной станции, а это достаточно серьезные расходы. Он дал поручение должностным лицам подготовить заявку на модернизацию насосной станции для включения в программу «Чистая вода» на следующий год. Необходимо разработать проектно-сметную документацию. Исходя из этого, предусмотреть соответствующие финансовые средства», - резюмировал врио главы субъекта Федерации.