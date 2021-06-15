В Пензе прошел Международный фестиваль рукоделия и творчества «Канитель»

Фото: Алексей ВОЛЬТОВ

Впервые в этом году фестиваль длился не три, а четыре дня. На этом сюрпризы и новшества не закончились: для гостей и жителей города в этом году работали сразу несколько новых площадок: это и «Дыши» - для тех, кто ведет здоровый образ жизни, и «Родителям тут» - для мальчишек и девчонок, а также их родителей. Полная программа мероприятия заняла 16 страниц!

- В этом году наш фестиваль посетили более 250 туристов из других регионов! – поделилась впечатлениями организатор «Канители», генеральный директор АНО «ТО «ПензаХобби» Людмила Тимакова. - Потенциал событийного туризма Пензенской области огромен, будем и дальше стараться его развивать.

Организатор фестиваля Людмила Тимакова (Фото: Алексей ВОЛЬТОВ)

Неотъемлемой частью «Канители» является ярмарка, где рукодельницы и мастера со всей России из года в года выставляют на продажу одежду, игрушки, напитки и пищу.

Не обошлось и без ложки дегтя: из-за зачастивших в нашем регионе дождей буквально за ночь до открытия фестиваля пришлось переносить площадку традиционного Симпозиума керамистов. Впрочем, на новом месте работа кипела, будто так и было задумано.

Впервые в рамках фестиваля состоялись конкурсы конкурс «Юный гончар» и «Битва керамистов». Свои силы в гончарном деле сразу же решили испытать 30 мастеров - самой юной участнице было 5 лет, а самой опытной - более 60.

Участники и гости фестиваля получили немало впечатлений. «Канитель» завершилась, но расстраиваться не стоит: она непременно состоится следующим летом.

СПРАВКА «КП»

Символ Международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель» - птица счастья, а название происходит от традиционного для Пензенского края ремесла – шитья золотой нитью.

Счастье в творчестве и преемственность традиций — крупнейший в Поволжье праздник на открытом воздухе «Канитель» помогает осмыслить значение народных ремесел в современной жизни, предоставляет площадку для знакомства и обмена опытом мастеров и инклюзивных проектов из разных регионов и стран.

В 2020 году Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» в третий раз получил признание среди экспертов событийного туризма и был отмечен Национальной премией «События России» в номинации «Культура. Народные гуляния и праздники», заняв 2 место. Кроме того, «Канитель» вошла в число победителей Конкурса туристических видеороликов, получив 3 место в номинации «Событийные мероприятия».