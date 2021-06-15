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Недвижимость15 июня 2021 16:00

Олег Мельниченко: «Надо обеспечивать комфортный уровень жизни граждан»

Сегодня врио губернатора Пензенской области посетил с рабочей поездкой Колышлейский район
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В районном центре с декабря прошлого года ремонтируется детский сад «Улыбка». Здесь уже частично заменили окна, сейчас рабочие ремонтируют фасад и кровлю.

Идут работы и в ФОКе «Олимп», где занимаются воспитанники районной спортивной школы. Здесь пришла в негодность крыша.

Олег Мельниченко посетил оба объекта.

- Средств, чтобы привести в порядок детский сад, не хватает, - отметил врио губернатора области. – Чтобы учреждение было сдано до 1 сентября, принято решение выделить дополнительные деньги.

Такое же решение было принято и по ФОКу.

- Надо обеспечивать нормальный, комфортный уровень жизни граждан. Не везде сразу получается. Главное – правильно перераспределить средства и работать поэтапно, - пояснил врио главы региона.

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