В Саранске мужчина сдал полицейским оружие брата

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

В рамках акции «Оружие-2021» 61-летний житель Саранска добровольно выдал сотрудникам полиции гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-16», калибра 16 мм, 1952 года выпуска, принадлежавшее его брату, который скончался в 2015 году.

При разборе вещей в доме брата в деревне Матвеево он обнаружил указанное ружье. Зная об ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия, решил добровольно выдать его правоохранительным органам.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. По окончанию всех проверочных мероприятий будет рассмотрен вопрос о денежной компенсации.

Как известно, добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.