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Общество15 июня 2021 8:30

В Пензу с Северного Кавказа вернулись бойцы

Уже дома походным строем, с личным оружием, прошагали от автобусов полицейские сводного отряда регионального УМВД, высматривая среди встречающих родные лица
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Бойцы сводного отряда пензенской полиции вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, которая продолжалась шесть месяцев.

Слова благодарности начальника регионального управления генерал-майора полиции Павла Гаврилина бойцам - за достойную службу в Чеченской республике, а их родным – за терпение и понимание. Вручение благодарностей отличившимся.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

И вот она долгожданная встреча с близкими.

Впереди отпуск. И снова служба в своих подразделениях.

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