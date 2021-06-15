В Пензу с Северного Кавказа вернулись бойцы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Бойцы сводного отряда пензенской полиции вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ, которая продолжалась шесть месяцев.

Слова благодарности начальника регионального управления генерал-майора полиции Павла Гаврилина бойцам - за достойную службу в Чеченской республике, а их родным – за терпение и понимание. Вручение благодарностей отличившимся.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

И вот она долгожданная встреча с близкими.

Впереди отпуск. И снова служба в своих подразделениях.