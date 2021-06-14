29 июня в Пензе и двух районах области отключат газ

Фото: Олег ЗОЛОТО

29 июня компания будет вести плановые ремонтные работы на сетях, в связи с чем с 8 до 17 часов не будет газа в домах № 12, 14, 16, 18 на третьем проезде Можайского в Пензе, а также в Кузнецке, Каменке, Бестянке, Благодатке, Большом Труеве, Евпашево, Казаковке, Алексеевке, Козляковке, Малом Труеве, Монастырском, Марьевке, Никольском, Первом Тарлакове, Поселках, Сухановке, Татарском Канадее, Тихменеве, Ульяновке, Шишовке, Явлейке, Ясной поляне, Сосновоборске, Индерке, Нижней Липовке, Средней Липовке и Тешняре.