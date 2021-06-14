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Недвижимость14 июня 2021 16:00

В Мордовии новая традиция: в День города с населением будут обсуждать вопросы благоустройства

12 июня Артем Здунов встретился с жителями квартала, ограниченного улицами Б.Хмельницкого, Степана Разина, Полежаева
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

Здесь, на этом участке, планируют разбить современный сквер, где смогут отдыхать и развлекаться и дети, и взрослые. Проект врио главы республики и местным жителям представил глава администрации городского округа Петр Тултаев.

Горожане озвучили свои предложения и идеи по наполнению будущего сквера. Артем Здунов одобрил озвученные инициативы:

- Это хороший пример для города, когда жители сами участвуют в разработке проектов благоустройства. Мне нравится ваша концепция. Предлагаю сделать такие обсуждения в День России приятной традицией.

Проектно-сметную документацию на новый сквер подготовят в этом году, а сам объект будет благоустроен в следующем.

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