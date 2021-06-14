В Мордовии новая традиция: в День города с населением будут обсуждать вопросы благоустройства

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Здесь, на этом участке, планируют разбить современный сквер, где смогут отдыхать и развлекаться и дети, и взрослые. Проект врио главы республики и местным жителям представил глава администрации городского округа Петр Тултаев.

Горожане озвучили свои предложения и идеи по наполнению будущего сквера. Артем Здунов одобрил озвученные инициативы:

- Это хороший пример для города, когда жители сами участвуют в разработке проектов благоустройства. Мне нравится ваша концепция. Предлагаю сделать такие обсуждения в День России приятной традицией.

Проектно-сметную документацию на новый сквер подготовят в этом году, а сам объект будет благоустроен в следующем.