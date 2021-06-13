Артём Здунов вручил государственные награды и премии

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В Большом зале Дома Республики Артём Алексеевич вручил высокие государственные награды и премии людям разных поколений и направлений деятельности: работникам промышленности и сельского хозяйства, культуры, врачам, спортсменам, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, предпринимателям, волонтёрам, общественным и государственным деятелям. В их лице руководитель республики поздравил с праздником и всех жителей региона.

Традиционно в этот день были вручены паспорта граждан Российской Федерации юным жителям республики.