В Пензенской области в лесу обнаружено тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Утром 9 июня 56-летний житель Кузнецка ушел в лес. По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, о безвестном его исчезновении в полицию сообщили родственники.

12 июня 2021 года тело мужчины было обнаружено в лесном массиве. В ходе первоначального осмотра тела каких-либо повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка.

Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.