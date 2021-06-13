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Общество13 июня 2021 12:00

Олег Мельниченко вручил награды пензенцам

Торжественная церемония состоялась накануне
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Наград были удостоены 36 жителей региона – медики, педагоги, сотрудники предприятий и правоохранительных органов.

- Сегодня в зале находятся врачи, которые борются с коронавирусом, пожарные, спасающие людей, жители региона, которые помогают области развиваться. Вы все достойны этих наград, - отметил врио губернатора Пензенской области.

Олег Мельниченко вручил гражданам орден Пирогова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарность Президента Российской Федерации и другие награды.

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