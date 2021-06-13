День России в Пензе: лица праздника

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Торжества начались с массового флэшмоба «Триколор». Используя воздушные шары трёх цветов, посетители парка создали один из главных символов Российской Федерации - государственный флаг.

В полдень на аллее мастеров начали свою работу тематические мастер-классы и выставки клуба «Народных умельцев».

Праздник сопровождался концертной программой.

Для молодых офицеров в Пензе 12 июня был двойной праздник – в День России состоялись торжества в честь выпускников филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Вручение дипломов, прощание с боевым знаменем, напутствия врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, ветеранов. И, конечно, импровизированный офицерский бал на плацу и прощальный танец.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В историческом здании Законодательного Собрания в этот день состоялось торжественное вручение паспортов граждан Российской Федерации.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Самый главный документ в этот день получили 23 человека: одни – в связи с достижением 14-летнего возраста, а другие – после принятия гражданства нашей страны. Им вручили российские паспорта начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Павел Гаврилин, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин и главный Федеральный инспектор Пензенской области Дмитрий Каденков.