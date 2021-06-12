Сын пензенского фронтовика получил удостоверение к ордену Красной Звезды отца спустя 76 лет

Фото: Пресс-служба ЦВО

В годы Великой Отечественной войны красноармеец Василий Батяев служил в 61-м отдельном понтонно-мостовом батальоне. Во время строительства 140-метровой переправы через реку Одер он провел 16 часов в ледяной воде под непрекращающимся огнем вражеской авиации.

В 1945 года за свой подвиг он был представлен к ордену Красной Звезды. И вот, спустя 76 лет, состоялась церемония передачи удостоверения сыну солдата. Мероприятие прошло на родине героя - в селе Большие Луки Вадинского района Пензенской области.

Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды.