Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2021 14:35

Выпуск офицеров артучилища в Пензе

Перефразируя родное для пензенцев название вуза в формат официальный, - офицеров филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева»
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

В субботу, 12 июня 2021 года, в торжествах принял участие врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Поздравив выпускников с Днём России и окончанием вуза, он пожелал молодым офицерам успеха в дальнейшей службе:

«Надеюсь, что вы будете помнить годы обучения в институте и с добрыми чувствами вспоминать Пензу, где бы вам ни приходилось исполнять свой воинский долг».

Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

Состоялось вручение дипломов и нагрудных знаков выпускникам филиала военной академии, а также церемония их прощания с Боевым знаменем института.

Интересное