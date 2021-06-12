Выпуск офицеров артучилища в Пензе

Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

В субботу, 12 июня 2021 года, в торжествах принял участие врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Поздравив выпускников с Днём России и окончанием вуза, он пожелал молодым офицерам успеха в дальнейшей службе:

«Надеюсь, что вы будете помнить годы обучения в институте и с добрыми чувствами вспоминать Пензу, где бы вам ни приходилось исполнять свой воинский долг».

Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

Состоялось вручение дипломов и нагрудных знаков выпускникам филиала военной академии, а также церемония их прощания с Боевым знаменем института.