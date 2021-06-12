В Пензенской области ночью остановили на трассе пьяного мотоциклиста

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, все произошло ночью 29 мая 2021 года на 15 километре автодороги с. Марьевка - с. Новое Демкино - г. Нижний Новгород - г. Саратов. Именно здесь сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл «ИЖ-Планета-5» без государственных регистрационных знаков.

Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

По факту нарушения Правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Любителю острых ощущений, а им оказался житель Колышлея 1989 года рождения, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы.

И наказание это мужчина должен принять с благодарностью. Нетрудно представить, до какой беды мог доехать любитель пьяных поездок на не супергоночном мотоцикле, но легко набирающем скорость 130-140 км/час.