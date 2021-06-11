Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обращаясь к присутствующим на сессии собрания законодателей представителям законодательной и исполнительной власти регионального и муниципального уровней, Почётным гражданам Пензы и области, руководителям правоохранительных ведомств, политических партий, членам общественных объединений, ветеранских организаций, глав религиозных конфессий, Олег Мельниченко обозначил основные направления социально-экономического развития Пензенской области.

Он отметил, что сегодня по многим направлениям Пензенская область шаг за шагом улучшает свои позиции среди регионов России. Первое место занимает в ПФО по приросту объёма несырьевого неэнергетического экспорта, индексу производства в промышленной сфере, темпам прироста производства скота и птицы, а также по увеличению объёма оборота организаций.

И это, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, непрекращающуюся пандемию коронавирусной инфекции.

Из вопросов регионального уровня, требующих срочного решения, глава субъекта РФ назвал проблемы демографии, оттока молодых талантов из региона, доступности качественного водоснабжения населённых пунктов. кардинального улучшения состояния муниципальных дорог.

В целом, позитивно оценивая существующий запрос людей на перемены, Олег Мельниченко предостерёг от социального пессимизма, призвал работать в интересах жителей Пензенской области. Именно этот приоритет позволит вернуть пензенцам гордость за регион.