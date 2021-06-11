Сводный отряд полиции Мордовии отправился в командировку на Северный Кавказ

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В торжественной церемонии отправки приняли участие врио главы республики Артем Здунов, представители государственной власти, духовенства, а также родные и друзья полицейских.

Бойцы отправятся в Дербентский район Дагестана, где сменят своих коллег. Это уже десятая по счету командировка сотрудников МВД Мордовии. За это время на Северный Кавказ из республики были отправлены более 500 человек.

- Хочу пожелать вам бдительности, безопасности и удачи. Скорее возвращайтесь домой, - отметил врио главы республики Артем Здунов.

К полицейским также обратились врио министра внутренних дел по РМ Олег Шилов, ветераны МВД и представители духовенства.