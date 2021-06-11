В ДТП под Пензой погибла руководитель ансамбля «Славяне» Ольга Симакова

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

По информации Госавтоинспекции по Пензенской области, вчера в 19:10 гна 255 километре дороги «Тамбов-Пенза» произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Kia Rio», за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения, столкнулся с «Renault Duster» под управлением водителя 1971 года рождения. После этого «Рено» съехало в кювет.

В результате ДТП на месте погибли женщины 1987 и 1973 годов рождения, бывшие в разных автомобилях. Еще одна пассажирка «Kia Rio» - девочка 2008 года рождения – скончалась в больнице. Оба водителя, а также девочка 2014 года рождения, ехавшая в «Рено», были госпитализированы с травмами.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, одной из погибших женщин была хормейстер - руководитель ансамбля народной песни «Славяне» Ольга Симакова. Прощание с ней состоится 13 июня в 13.00 в Успенском соборе. Отпевание в 13.30.