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Происшествия11 июня 2021 11:00

Пензенец предстанет перед судом за угон машины скорой помощи и избиение медиков

Свою вину мужчина не признал, оправдав свои действия тем, что хотел довезти в больницу своего отца
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

В Пензе завершилось расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего местного жителя. В апреле этого года отцу мужчины стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Медики, осмотрев пациента, приняли решения госпитализировать его.

Сын больного машину скорой помощи покидать отказался, а на повторную просьбу не мешать оказанию помощи ударил врача ногой в область груди. После этого мужчина напал на водителя и выбросил его из машины, занял его место и проехал небольшое расстояние.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд.

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