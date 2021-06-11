Пензенец предстанет перед судом за угон машины скорой помощи и избиение медиков

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

В Пензе завершилось расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего местного жителя. В апреле этого года отцу мужчины стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Медики, осмотрев пациента, приняли решения госпитализировать его.

Сын больного машину скорой помощи покидать отказался, а на повторную просьбу не мешать оказанию помощи ударил врача ногой в область груди. После этого мужчина напал на водителя и выбросил его из машины, занял его место и проехал небольшое расстояние.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд.