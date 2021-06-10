Артем Здунов – о ситуации с распространением коронавируса: «Улучшений пока нет»

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По словам руководителя региона, обстановка в республике лучше не становится и существенных улучшений пока нет. В 10 регионах в неделю фиксируется критическое количество новых заболевших.

Как отметила и.о. вице-премьера Галина Лотванова, в регионе продолжается вакцинация. Новые партии вакцины позволяют делать прививки все большему числу жителей региона.

- Часто в больницы попадают члены одной семьи, - рассказал и.о. министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин. – Кто-то идет на поправку, кто-то умирает. Некоторые заболевают повторно, что еще раз доказывает, что только вакцинация может уберечь вас и ваших близких от заражения.

Участники совещания затронули и тему организации детского отдыха в летних лагерях. Летняя кампания в этом году пройдет с соблюдением всех профилактических мер.