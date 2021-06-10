Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 в Пензе: в городе пройдут кинопоказ, молодежный open air и фестиваль НКО

Фото: Алексей ФОКИН

12 июня в центре Пензы будут работать сразу несколько тематических локаций. Главной из них станет Фонтанная площадь. Здесь в 12:00 стартует музыкальный марафон «Пенза - ты и есть моя Россия», а в 19:00 начнется Большой кавер-фестиваль.

На улице Московской рано утром развернется картинная галерея. Здесь же в 14:00 откроется фестиваль НКО «Добрая Пенза».

В 17:00 в сквере Дениса Давыдова начнется фестиваль «Музыка улицам города».

В это же время на Юбилейной площади для желающих потанцевать выступят лучший диджей Пензы Андрей Сушко и его команда. Тех, кому этого будет мало, приглашают на первый в этом году молодежный Open air. Он начнется в 19:00 у «Ростка».

Городские парки также подготовили для жителей праздничные мероприятия. В ЦКПиО им. Белинского с 12:00 будет проходить выставки, конкурсы, мастер-классы и концерта.

В Детском парке праздник начнется в 11:00 и завершится поздно вечером просмотром фильма. Начало сеанса под открытым небом – в 20:00.

Полную программу мероприятий читайте на сайте городской администрации.