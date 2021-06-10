В Пензе и Саранске вышел очередной номер еженедельника «Комсомолки»

Сочи, Красная поляна. «Мисс «Комсомольская правда», которую выбрали читатели КП по фотографии - балерина Юлия Зубова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В материале корреспондента газеты Игоря Емельянова на основе архивных документов рассказывается о человеке, который 15 лет возглавлял одну из самых грозных спецслужб мира – КГБ и менее полутора лет руководивший Советским Союзом.

Читатели газеты узнают был ли Андропов сыном белогвардейца и хорошим штурвальным на теплоходе?

В этом же номере Издательский дом «Комсомольская правда» анонсирует выход очередного бестселлера – книги «ГРУ на острие Победы», изданной на основе рассекреченных архивных материалов военной разведки.

К разряду чтива на целую неделю по праву можно отнести материалы: о том, какой должна быть, по версии Владимира Жириновского, реальная многопартийность в Государственной Думе; какие регионы страны выбрать россиянам для семейного отдыха и чем они примечательны; о возникновении какой химии с партнерами перед началом съемок говорили продюсеры с Шэрон Стоун.

балерина Юлия Зубова во время конкурса "Краса России 2020" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В номере: советы специалистов по кибербезопасности, откровения известного юмориста Семена Слепакова – почему он развелся с дочкой миллиардера. И анекдот в тему: Настоящей любви брак не страшен!