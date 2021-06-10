Земные дороги человека космоса

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ИСТИНА НАРОДНОГО ИЗБРАННИКА

Отслужив командиром боевого СУ-24, а затем и командиром экипажа двух космических экспедиций, заместителем командира отряда космонавтов, Александр, уже в роли кандидата, а потом и депутата Государственной Думы, объездил районы области, общаясь с земляками, узнавал их беды и чаяния.

Человеку с опытом работы в условиях экстремальных, требующих принятия решений нестандартных, человеку с аналитическим складом ума, проверенными организаторскими способностями, открытость и доброжелательный характер помогали создавать рабочую атмосферу доверительности, располагали людей к откровенному обмену мнениями и общению. И, конечно, физически ощущаемое в разговоре огромное уважение, а порой и просто восхищение людей от понимания, что Звезды не падают с неба. При виде Звезды Героя на груди, доверие людей становится просто абсолютным, а собеседники предельно откровенными.

Эта обоюдная расположенность - без преувеличения основа в общении с людьми депутата Государственной Думы Александра Самокутяева, истина в понимании эталона служения народного избранника своим избирателям. Истина, которой он очень дорожит. И коллеги, уже в стенах Государственной Думы, полностью разделяют этот эталон.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

И в ходе избирательной кампании, и во время встреч с людьми в ходе региональных недель Александр видел, что уровень жизни людей в глубинке оставляет желать лучшего. Даже без специальных социологических исследований очевидно, что сократившиеся в пандемию доходы населения тратятся в основном на продукты и товары первой необходимости, частично - на обновление гардероба, реже - на товары и бытовые приборы длительного пользования, а самый распространенный сегодня вид летнего отдыха - выезд на дачные участки.

Так в концепцию программы депутата в качестве основной в блок о реализации социальной политики попала позиция о борьбе с бедностью. Поддержки семей с детьми, помощи родителям в их обучении за счет увеличения числа бюджетных мест в вузах и средне-специальных заведениях.

Очевидно, Пензенская область со скромным уровнем жизни населения не уникальна в масштабах страны. Эту точку зрения разделяют коллеги из разных регионов РФ, а, значит, вместе с ними в стенах парламента депутаты должны готовить системные предложения по изменению ситуации в стране, всесторонней поддержке россиян в условиях непрекращающейся пандемии.

И уж тем более важно всемерно прилагать усилия на сохранение рабочих мест, поддержку работодателей, не проводивших в кризис сокращения штатов, создающих новые рабочие места с достойной оплатой труда. Поддержка малого и среднего бизнеса становится очень актуальной. Государство уже запускает программы льготного финансирования малого и среднего бизнеса. Важно законодательно закрепить квотирование участия растущего бизнеса в госконтрактах крупных компаний.

Есть и еще очень волнующие актуальные темы, впрямую связанные с уровнем жизни населения.

И особое место среди них - доступность достойного уровня услуг медицины по линии ОМС. Пусть без консультаций зарубежных профессоров, но с регулярной диспансеризацией, профилактикой заболеваний, обеспеченность лекарствами, не разрекламированными для извлечения фармкомпаниями сверхприбыли. И как тут не вспомнить утверждение самих докторов, профессиональных, порядочных: на здоровье людей не должен строиться бизнес.

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ

В Пензенской области в рамках предварительного голосования были зарегистрированы 33 участника. Самому младшему кандидату – 21 год, самому старшему – 73. Среди них, как опытные политики, так и совсем начинающие.

Более 65 тысяч жителей региона зарегистрировались на портале Госуслуг, чтобы иметь возможность принять участие в голосовании. 80% из них сделали это.

Лидером предварительного голосования по федеральному избирательному округу стал Дмитрий Каденков, набравший более 21 тысячи голосов. В голосовании по пензенскому одномандатному округу № 146 победил Игорь Руденский (14 376 голосов), по лермонтовскому одномандатному округу №147 - Александр Самокутяев (19 762 голоса)

Список кандидатов на выборы, которые состоятся 19 сентября, будет утвержден на съезде «Единой России».

ПАРЛАМЕНТСКИЕ БУДНИ

С Александром Самокутяевым договорились о встрече в окрестностях Госдумы на Большой Дмитровке, в перерыве очередного заседания. До назначенного часа еще оставалось время.

У парламентариев горячая пора. Наряду с вопросами внутрироссийскими, депутаты не забывают реагировать и на недружественные действия ряда стран. Общим было мнение поддержать предложение депутата Леонида Слуцкого и в итоге парламентарии приняли обращение к Чехии, странам Прибалтики и Украине принести извинения России за их инициативу и поддержку дипломатического скандала в отношении нашей страны.

Отвергли народные избранники и претензии стран-участниц НАТО выдавать рекомендации относительно размещения и перемещения подразделений российской армии на собственной территории. В ответ на рост числа учений североатлантического блока на ближних к России рубежах поддержали решение Минобороны в целях повышения безопасности сформировать у западной границы 20 новых соединений.

ПРИОРИТЕТЫ ЕГО ПОЛИТИКИ

…Прохладным днем уже на повороте с Охотного ряда на Большую Дмитровку с помощником депутата Евгением в группе коллег угадываем фигуру Александра с портфелем в руке. Узнаваемая короткая стрижка, сугубо гражданский костюм без Звезды Героя под легкой, нараспашку, курткой. На улице у входа в кафе обнимаемся.

- Александр Михайлович, как мы с Вами, на «Вы»?

- Ты же сам предложил, Николаевич, на «ты».

- Да, Саша, рад тебя поздравить с хорошим результатом на праймериз в Пензенской области.

- Спасибо!

Александр говорит внешне спокойно, но, видно, что волнуется:

- Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить своих земляков за доверие, оказанное в предыдущей избирательной кампании, спасибо выборщикам, которые проголосовали за меня на выборах в сентябре, поверили мне сегодня.

В кафе вместе с Сашей и Евгением за чашкой чай с чабрецом обмениваемся новостями. В последнее время после избрания Самокутяева депутатом Государственной Думы чаще мы общаемся по телефону, а потому сейчас, наверстываю упущенное - расспрашиваю его о впечатлениях от первых месяцев работы в парламенте, и, конечно же, от поездок по районам области.

- Надеюсь, что за восемь месяцев работы в Государственной Думе я не подвел своих земляков. Работу космонавта и депутата объединяет очень многое. И, в первую очередь, колоссальная ответственность. Вот ответственно сегодня и говорю: я не отказываюсь от обещаний, которые прежде давал своим избирателям и, в первую очередь, это касается реализации социальной политики. Как и прежде, у меня остаются приоритеты, на которые и впредь буду делать акцент в своей политике. Вопросы адресной помощи малоимущим семьям. Как и прежде, буду досконально вникать во все проблемы села, а это очень широкий спектр задач, которые надо решать - рук не хватит, чтобы все объять. Но это надо делать. И я хочу этим заниматься. Я готов это делать.

Говорит Александр без нажима в голосе, без жестикуляций.

И принимая смысл, вкладываемый в слова этим человеком с большим опытом, очень открытым и доброжелательным, веришь в его искренность и убежденность в принятом решении.