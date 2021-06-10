Олег Мельниченко: «Открытость и выполнение взятых обязательств - основа доверия к власти

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В работе дискуссионной площадки приняли участие активные жители города, предварительно приславшие свои заявки.

Кураторами форума выступили: врио главы пензенского региона Олег Мельниченко, директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин, глава города Заречный Олег Климанов.

В ходе дискуссии врио губернатора напомнил, что до сих пор является председателем Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации ФС России, поэтому тема местных сообществ ему близка и понятна. Он также отметил, что современное общество более открытое и многие вопросы решаются при участии граждан.

«И чем активнее местные сообщества себя ведут и входят в диалог с органами местного самоуправления, органами госвласти, тем быстрее развивается гражданское общество», - дополнил он.

Отвечая на вопрос о доверии людей к власти, врио губернатора в частности, отметил, что оно основывается на открытости, понятности и выполнения взятых на себя обязательств.

По словам директора департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрея Полосина, в городе Заречном всегда сообщества активно взаимодействуют с властью и головным предприятием Росатома - НПО «Старт».