Как будут работать пензенские поликлиники с 12 по 14 июня

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Как обычно, скорая медицинская помощь, а также круглосуточные стационары в области во время праздников будут работать без выходных и перерыва.

Прием в детских и взрослых поликлиниках 14 июня организуют по расписанию субботы. 12 и 13 июня с 8 до 14 часов в поликлиниках можно будет получить рецепты и справки о смерти, закрыть больничный, а также вызвать врача на дом.

Вакцинация от коронавируса будет продолжаться вне зависимости от праздничных дней.

По всем вопросам обращайтесь к дежурным администраторам, номера которых можно найти здесь.