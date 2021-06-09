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Общество9 июня 2021 12:24

Отряд полиции УМВД России по Пензенской области на 180 суток отбыл на Северный Кавказ

Это всегда трогательно и тревожно провожать близких в зону риска, где служба становится во всех смыслах боевой, поэтому на проводах всегда рядом родные
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В служебную командировку пензенские полицейские отправились от стен здания регионального управления на улице Пушкина.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Павел Гаврилин пожелал личному составу достойной службы на охране общественного порядка, с честью исполнить возложенные на них обязанности. Стойко переносить все тяготы службы и благополучно вернуться домой пожелали полицейским руководители их подразделений.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Все хорошо понимают, что мужчины отбывают не на курорт, а потому после недолгого прощания с родственниками звучит команда «По машинам!»

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