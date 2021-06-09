Отряд полиции УМВД России по Пензенской области на 180 суток отбыл на Северный Кавказ

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В служебную командировку пензенские полицейские отправились от стен здания регионального управления на улице Пушкина.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Павел Гаврилин пожелал личному составу достойной службы на охране общественного порядка, с честью исполнить возложенные на них обязанности. Стойко переносить все тяготы службы и благополучно вернуться домой пожелали полицейским руководители их подразделений.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

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