Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 17:00

Купальный сезон в Саранске стартует 9 июня

Безопасными для отдыха и плавания на территории городского округа признаны пять водоемов
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Ранее представители регионального Роспотребнадзора отобрали пробы воды и почвы на всех местах отдыха у водоемов на территории Саранска. По итогам безопасными для купания признаны пять из них: «Лесное озеро», в Зеленой роще, у стадиона «Старт», «Луховское водохранилище» и пруд по улице Гончарова. Все пляжи были приведены в порядок и готова принять отдыхающих.

Купальный сезон завершится 31 августа. Места отдыха будут открыты для посещения с 10 до 20 часов. На месте организуют дежурство спасателей.

Интересное