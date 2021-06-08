Купальный сезон в Саранске стартует 9 июня

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Ранее представители регионального Роспотребнадзора отобрали пробы воды и почвы на всех местах отдыха у водоемов на территории Саранска. По итогам безопасными для купания признаны пять из них: «Лесное озеро», в Зеленой роще, у стадиона «Старт», «Луховское водохранилище» и пруд по улице Гончарова. Все пляжи были приведены в порядок и готова принять отдыхающих.

Купальный сезон завершится 31 августа. Места отдыха будут открыты для посещения с 10 до 20 часов. На месте организуют дежурство спасателей.