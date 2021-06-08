«Справедливая Россия – за правду» предлагает выплачивать россиянам по 10 тысяч рублей ежемесячно

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Актив Пензенского регионального отделения принял участие во всероссийской пресс-конференции руководителей партии - Сергея Миронова, Геннадия Семигина и Захара Прилепина. Главной темой разговора стала разработка законопроекта о введении на территории нашей страны справедливого базового дохода.

Суть инициативы проста: любой житель нашей страны будет ежемесячно получать по 10 тысяч рублей – просто за то, что он является гражданином РФ. Это позволит людям чувствовать себя гораздо увереннее: ведь, помимо заработной платы или пенсии, у них будет небольшая финансовая подстраховка, которую можно потратить на лекарства или продукты. Эти средства россияне будут тратить в своей стране, что, в свою очередь, благотворно скажется на государственной экономике. Такая схема уже успешно реализуется в некоторых странах: Индии, Канаде. Кении, США, Финляндии.

Как рассказала подробнее «Комсомольской правде» председатель Совета регионального отделения партии Анна Владимировна Очкина, 10 тысяч рублей – это та сумма, которую государство действительно сможет выплачивать гражданам. Деньги для этого планируется брать из нескольких источников – например, из поступлений от природной ренты. А то, что поддержка будет оказываться просто по факту, без предварительного сбора подписей и бумаг, позволит сократить бюрократические расходы и сэкономить.

- При всем этом 10 тысяч рублей – не та сумма, ради которой люди будут бросать работу. То есть появление тысяч тунеядцев по всей стране исключено, - отметила Анна Владимировна.

В случае одобрения законопроекта на первом этапе реализации программы (с 2022 по 2027 год) справедливый базовый доход будет выплачиваться родителям на каждого несовершеннолетнего ребенка. С 2027 года право на его получение будет иметь каждый гражданин нашей страны.