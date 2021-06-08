Два пензенских школьника были удалены с ЕГЭ за использование шпаргалок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня начальник городского управления образования Лилия Чащина доложила о ходе сдачи ЕГЭ пензенскими одиннадцатиклассниками.

-Серьезных замечаний нет. Двое учащихся были удалены с экзамена за шпаргалки. Еще двое не смогли завершить выполнение проверочных работ по состоянию здоровья. Они, а также те, кто по уважительным причинам отсутствовал на ЕГЭ или получил на экзамене по русскому языку неудовлетворительный результат, смогут сдать его в резервные дни.

Уже позади ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе, географии и химии. 11 июня выпускники сдадут физику и историю, 18– биологию и письменную часть экзамена по иностранным языкам, 21 и 22 – устную часть, 24 и 25 – информатику.

По словам Лилии Чащиной, Бал медалистов пройдет 23 июня, а выпускные – 26-го.