Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость8 июня 2021 8:45

В ходе визита в Пензенскую область Андрей Турчак осмотрел набережную Суры

Врио губернатора Олег Мельниченко в понедельник, 7 июня 2021 года, рассказал первому заместителю председателя СФ о реконструкции зоны отдыха в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ходе недавнего общественного голосования около 35 тысяч жителей следующим этапом определили - благоустройство территории у Подвесного моста.

Первый вице-спикер верхней палаты российского парламента положительно оценил качество осуществляемой концепции. Особо обратил внимание на важности реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и подчеркнул, что этом году в голосовании по всей стране приняли участие почти 11 миллионов наших граждан».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По словам Андрея Турчака, реализация проекта продолжится, он пояснил, что, по договоренности с вице-премьером российского правительства Маратом Хуснуллиным, в рамках этой большой программы, отдельно будет защищена тематика дворовых территорий, чтобы деньги на дворы не рассредотачивались по большим проектам.

Комментируя планы благоустройства дворов, Олег Мельниченко отметил, что в ближайшие три года в Пензе планируется привести в порядок около ста объектов.

Финансирование предполагается осуществлять за счёт средств регионального и муниципального бюджетов. Схема отбора дворовых территорий будет также основана на проведении голосования.

Строительство и ремонтИнтересное