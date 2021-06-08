В ходе визита в Пензенскую область Андрей Турчак осмотрел набережную Суры

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ходе недавнего общественного голосования около 35 тысяч жителей следующим этапом определили - благоустройство территории у Подвесного моста.

Первый вице-спикер верхней палаты российского парламента положительно оценил качество осуществляемой концепции. Особо обратил внимание на важности реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и подчеркнул, что этом году в голосовании по всей стране приняли участие почти 11 миллионов наших граждан».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По словам Андрея Турчака, реализация проекта продолжится, он пояснил, что, по договоренности с вице-премьером российского правительства Маратом Хуснуллиным, в рамках этой большой программы, отдельно будет защищена тематика дворовых территорий, чтобы деньги на дворы не рассредотачивались по большим проектам.

Комментируя планы благоустройства дворов, Олег Мельниченко отметил, что в ближайшие три года в Пензе планируется привести в порядок около ста объектов.

Финансирование предполагается осуществлять за счёт средств регионального и муниципального бюджетов. Схема отбора дворовых территорий будет также основана на проведении голосования.