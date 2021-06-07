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Политика7 июня 2021 19:00

Олег Мельниченко избран секретарем пензенского отделения партии «Единая Россия»

Решение было принято сегодня в ходе регионального партийного съезда, который состоялся в Каменке
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пензенское отделение партии "Единая Россия"

Вопрос был поднят в связи с досрочным сложением полномочий секретаря Валерием Лидиным, занимавшим эту должность с 2015 года. В качестве кандидата на эту должность был предложен врио губернатора области Олег Мельниченко. Это решение поддержал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, принимавший участие в работе конференции.

- Олег Владимирович – профессионал, который искренне болеет за свой регион. Под его началом региональное отделение партии точно выйдет на новый уровень работы, - отметил он.

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