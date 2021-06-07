Олег Мельниченко сообщил о новых назначениях

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Врио начальника по регулированию контрактной системы и закупкам регионального правительства назначен Дмитрий Шеменев. Должность врио заместителя начальника управления начальника отдела по регулированию и мониторингу контрактной системы управления по регулированию контрактной системы и закупкам получила Полина Двенадцатова. По словам Олега Мельниченко, в сентябре он оценит результаты их работы.

Бывшая сотрудница областного IT-колледжа Наталья Чистякова назначена врио заместителя министра образования области.

- Надеюсь, ваш опыт работы в сфере образования поможет вам работать качественно на новой должности, - отметил врио губернатора Пензенской области.