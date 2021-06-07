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Политика7 июня 2021 12:00

Олег Мельниченко сообщил о новых назначениях

Сегодня утром в областном правительстве состоялось оперативное совещание
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Врио начальника по регулированию контрактной системы и закупкам регионального правительства назначен Дмитрий Шеменев. Должность врио заместителя начальника управления начальника отдела по регулированию и мониторингу контрактной системы управления по регулированию контрактной системы и закупкам получила Полина Двенадцатова. По словам Олега Мельниченко, в сентябре он оценит результаты их работы.

Бывшая сотрудница областного IT-колледжа Наталья Чистякова назначена врио заместителя министра образования области.

- Надеюсь, ваш опыт работы в сфере образования поможет вам работать качественно на новой должности, - отметил врио губернатора Пензенской области.

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