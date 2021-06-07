Стефания Чекаёнкова из Пензенской области – победительница всероссийского конкурса

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В конкурсном сочинении школьница из Никольска рассказала о жизни и достижениях Ирины Владимировны, поделилась, что пример ее кумира помогает всем девочкам поверить в себя и в то, что и они могут достичь таких же высот!

По словам Стефании, о конкурсе "Большая перемена" она узнала от мамы и сразу же решила поучаствовать.

«Когда тебе человек интересен, и ты стремишься к таким же достижениям, писать о нем совершенно нетрудно!», - рассказала талантливая школьница.

Призом для победительницы стала экскурсия в Центр кинологической службы УМВД России по Пензенской области. Так как Стефания учится в кадетском классе по направлению МВД, ей очень понравился этот подарок.

Персональную экскурсию для девушки организовали врио начальника ЦКС УМВД Виталий Назаров и младший инспектор-кинолог Екатерина Сафронова. Полицейские рассказали, что в центре содержатся 56 собак различных пород, которые способны задерживать преступников, находить взрывчатые вещества и наркотические средства, брать след человека и другое.

Одним из примеров, когда служебная собака проявила себя, как помощник полицейских, стало обнаружение преступника, совершившего тройное убийство в Малосердобинском районе. Служебная собака указала его возможное местонахождение, благодаря чему сотрудникам правоохранительных органов удалось его обнаружить и обезвредить.

В Кинологическом центре Стефания познакомилась с двухгодовалой служебной собакой – немецкой овчаркой по кличке Элита, с большим удовольствием посмотрела, как животные проводят задержания условных преступников, попробовала себя в роли кинолога, и прошла вместе с собакой полосу препятствий. Расставаясь, гостья поблагодарила инструкторов и сказала, что хотела бы вернуться сюда со своим классом.