В Заречном для глухих и слабослышащих детей организовали экскурсию в пожарную часть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Дети посетили пожарно-спасательную часть № 7 Специального управления ФПС № 22 МЧС России. Компанию ребятам на экскурсии составил дружелюбный медведь, который помогает спасателям проводить профилактические мероприятия в школах. Мишка рассказал детям об истории пожарного мастерства, после чего сотрудники части показали гостям, как они готовятся к выезду на вызов.

После боевого развертывания для гостей организовали экскурсию. Дети смогли примерить спецкостюмы, подтянуться на турниках, залезть в пожарные машины. Завершился праздник общим фото на память.