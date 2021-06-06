С начала года пензенцы нарушили масочный режим больше двух тысяч раз

Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу члены комиссии посетили ТЦ «Фортуна» и проверили соблюдение мер санитарной безопасности. По итогам рейда нарушений выявлено не было: продавцы каждой торговой точки перед началом рабочего дня измеряют температуру, работают в масках и перчатках, в помещениях проводится уборка и имеются дозаторы с дезинфицирующими растворами.

С января в ходе рейдов были проверены 14 тысяч объектов потребительского рынка. По факту нарушений масочного режима были составлены 2 339 протоколов.