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Общество6 июня 2021 13:00

С начала года пензенцы нарушили масочный режим больше двух тысяч раз

Профилактические рейды в городе продолжаются
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу члены комиссии посетили ТЦ «Фортуна» и проверили соблюдение мер санитарной безопасности. По итогам рейда нарушений выявлено не было: продавцы каждой торговой точки перед началом рабочего дня измеряют температуру, работают в масках и перчатках, в помещениях проводится уборка и имеются дозаторы с дезинфицирующими растворами.

С января в ходе рейдов были проверены 14 тысяч объектов потребительского рынка. По факту нарушений масочного режима были составлены 2 339 протоколов.

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