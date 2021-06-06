О чем горожане расспрашивали мэра Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В мероприятии приняли участие глава администрации Первомайского района Лидия Белякова, депутаты Пензенской городской Думы Денис Желиховский и Андрей Сучков, руководители городских управлений и ведомств.

В начале встречи пензенцам рассказали об уже выполненных работах по повышению комфорта проживания в микрорайоне. Так, в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы улицы Академика Сахарова, Окружная, дорога-дублер Окружной.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» проведено комплексное благоустройство двух дворов по улице Кижеватова, 9 и 11. Здесь выполнена асфальтировка придомовых территорий, установлены лавочки, урны, детское и спортивное оборудование, а также защебенена парковка.

По наказам избирателей отремонтированы внутриквартальные дороги и тротуары по улицам Силикатной (на участке до улицы Кижеватова, 17), Калинина,91, Сверлова,77, Маршала Крылова,13, Тепличной,8,43, на проезде Водопьянова,49, Краснова,36,37,45, Калинина,97Б. Обустроены детские игровые площадки и установлены малые архитектурные формы по улицам Краснова,35, Калинина,156, Воронова,2, Кижеватова,5,6, Бийской,1,3, Совхоз-техникум,2,3.

Также жителям района сообщили о задачах на 2021 год. Запланирован ремонт участков по улицам Аксакова, Бухарской, Волгоградской, Черниговской, Окружной, Подольской, Загородной, Силикатной, Батайской, а также по 1-ому Литовскому проезду, 1-ому проезду Кривозерье, 2-ому проезду 40 лет Октября, 4-ому проезду 40 лет Октября.

Объем выполненных работ внушителен. И здесь оценка у участников мероприятия во многом совпадает. Но так уж, видно, устроен человек – после отчета вопросов у жителей к руководству города и района меньше не стало.

Большинство вопросов касалось состояния дорог и тротуаров в микрорайоне. В частности, жители улицы Совхоз-техникум интересовались, когда отремонтируют дорогу от дома №49 до дома №24.

«Данный участок улично-дорожной сети будет приведен в нормативное состояние в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты занимаются его проектированием», - пояснил градоначальник.

Также жителей микрорайона волновало, когда будет решен вопрос по передаче ресурсоснабжающей организации канализационных сетей в микрорайоне Совхоз-техникум.

«Мы выявляем все бесхозяйные сети водоотведения в городе, ставим их на кадастровый учет, проводим обследование, принимаем в муниципальную собственность и отдаем на обслуживание ресурсоснабжающей организации. По различным участкам сетей мы находимся на разных стадиях. Вся процедура, от момента выявления, составляет от полутора лет. Признали право собственности на 60 участках и еще 400 - находятся в работе, в том числе и данная канализация», - ответил Андрей Лузгин.

Пришедшие на встречу подняли тему опиловки деревьев. Они просили ликвидировать сухостой по улице Калинина,97,99 «А»,103, улице Краснова,27, кронировать деревья по улицам Пермской,1, Кижеватова, 9. Андрей Вячеславович сообщил, что в этом году в Пензе очень много зеленых насаждений находятся в аварийном состоянии.

«Специалисты МУП «Зеленое хозяйство» провели опиловку более тысячи аварийных деревьев и еще столько же в работе», - отметил он.

Глава городской администрации распорядился провести обследование зеленых насаждений по всем указанным адресам.

Все обращения жителей были зафиксированы. По результатам обработки заявок будут составлены соответствующие поручения, а жители получат ответы на свои вопросы в письменной форме.