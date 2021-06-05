Владимир Путин отметил Мордовию в числе лучших регионов по развитию образования

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Приветствуя участников и гостей форума в пятницу, 4 июня 2021 года, Владимир Путин подчеркнул: «Мы рады, что после столь долгого вынужденного перерыва именно у нас, в России, проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно, что называется, вживую».

В своем выступлении Владимир Путин поднимал темы восстановления мировой экономики, вакцинации от коронавируса, строительства газопровода «Северный поток - 2».

Большая часть речи была посвящена внутренним делам России.

«На основе лучших международных стандартов, опыта рейтинга инвестиционного климата Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами и комиссиями Госсовета разработали Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации».

По словам Президента, абсолютно ожидаемо и закономерно лидерами рейтинга стали такие регионы, как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург. Это наши традиционные центры деловой активности.

При этом важно, что на высокие стандарты ориентируется всё больше регионов, и по целому ряду отдельных направлений они уже показывают хорошую динамику. Так, по развитию образования в числе лучших Президент назвал Мордовию, по условиям для открытия и ведения своего дела – Удмуртию, по социальной защищённости – Новгородскую область.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, Артём Здунов обратил внимание на слова лидера страны о важности улучшения инвестиционного климата, необходимости максимально активно работать с бизнесом, привлекать инвестиции, чтобы уменьшить государственный долг республики. Что касается слов Президента о качестве образования в Мордовии, Артём Алексеевич отметил, что эта высочайшая оценка обусловлена новыми направлениями в работе по подготовке молодых профессионалов на каждом этапе.