Выступление Владимира Путина на форуме в Петербурге и отклики

Пленарное заседание форума. Фото: kremlin.ru

В пятницу, 4 июня 2021 года,на Петербургском международном экономическом форуме, без преувеличения одном из самых масштабных мероприятий после начала пандемии, выступил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что, благодаря своевременным, оперативным мерам, российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисным уровням.

«Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан. Да, здесь есть проблемы: и безработица увеличилась, и реальные доходы припали – мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, что бы мы могли назвать какой-то катастрофой», - констатировал Владимир Путин.

Свой комментарий прозвучавшим на пленарном заседании темам дал врио губернатора Пензенской области, особо отметив актуальность развития инвестиционной активности, государственной поддержки в улучшении деловой среды. Олег Мельниченко коснулся ключевых, на его взгляд, аспектов выступления главы государства.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Это и внедрение в регионах прогрессивных управленческих решений привлечения инвесторов. В частности, введение в практику ускоренной процедуры оформления разрешительной документации при подключении к коммуникациям, строительстве объектов, что очень востребовано бизнесом, поскольку позволяет повысить интенсивность предпринимательской деятельности. И, конечно же, очень востребован в настоящее время новый инструмент - система инфраструктурных кредитов.

«Она позволит регионам реализовать капиталоёмкие проекты – модернизировать систему коммуникаций, возвести новые объекты, на создание которых у субъектов недостаточно собственных финансовых средств. А в итоге – справиться с проблемами, решение которых откладывалось годами», - резюмировал врио главы субъекта федерации.