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Общество5 июня 2021 8:26

Экономику, гуманитарные связи обсудили Олег Мельниченко и Александр Бен Цви

Рабочую встречу с послом Израиля врио губернатора Пензенской области провел в рамках ПМЭФ в пятницу, 4 июня 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Вопросы сотрудничества сторон Олег Мельниченко обсудил с послом Израиля Александром Бен Цви в ходе рабочей встрече на площадке Петербургского международного экономического форума в пятницу, 4 июня 2021 года.

Приветствуя собеседника, Олег Мельниченко подчеркнул открытость региона для торгово-экономических связей, взаимодействия в социальной и культурной сферах, развития промышленной кооперации.

Руководитель субъекта федерации отметил, что Пензенскую область и Израиль связывают давние дружеские и партнерские отношения. Как известно, еще в 2007 году было подписано Соглашение между правительством Пензенской области Российской Федерации и администрацией города Рамат-Ган Израиля о побратимстве.

Собеседники выразили надежду, что, несмотря на пандемию, негативно сказавшуюся на товарообороте и социокультурных связях, Пензенская область и город Рамат-Ган будут и дальше развивать экономические, культурные и гуманитарные связи.

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