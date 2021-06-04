Победителями Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник» стали пензенцы

Фото: Пресс-служба ЦВО

Конкурс проходил с 27 мая по 4 июня. Военнослужащие в течение первых трех этапов демонстрировали навыки ремонта техники: гаубицы Д-30, зенитной установки ЗУ-23, реактивной системы (РСЗО) «Град». На четвертом команды соревновались в «Оружейном биатлоне»: конкурсанты на время разбирали и собирали гранатомет, пулемет, автомат и пистолет, а после стреляли из них на точность. Пятый этап – финальная эстафета ремонтных взводов - состоял из всех элементов предыдущих состязаний.

По итогам состязаний в общекомандном зачете победителей стали представители Пензенского артиллерийского инженерного института. На втором месте – команда Центрального военного округа, третьем - Воздушно-десантных войск.