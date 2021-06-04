На таможне в Ростовской области задержали женщину, ограбившую ювелирный магазин в Пензе

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В конце января этого года в Ленинском районе Пензы был ограблен ювелирный магазин. Одна из покупательниц попросила продавца показать ей золотую цепочку, дождалась, когда сотрудник отвлечется, и ушла, прихватив украшение стоимостью около 40 тысяч рублей с собой. Обнаружив пропажу, продавец связалась с полицией, однако найти злоумышленницу так и не удалось.

Женщины была объявлена в федеральный розыск. На прошлой неделе ее задержали на таможенном пункте в Ростовской области. Подозреваемой оказалась жительница соседнего региона 1977 года рождения.

По факту было возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.