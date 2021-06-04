В Пензенской области коронавирус унес 831 жизнь. Не станьте 832-ым

Медработник и пациент в больнице, где лечат коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По сообщению БЕЛТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко, договорившись с Владимиром Путиным, открывает на границах республики пункты вакцинации от COVID-19 для украинцев, поляков и литовцев, потому что многие жители этих стран желают получить вакцину «Спутник V» и обезопасить свою жизнь. Они просят: «Помогите!»

Удивительное дело – в это же самое время в России, как отмечают специалисты-вирусологи, пока самыми активными сторонниками вакцинации являются лежащие в стационаре больные коронавирусом в тяжелой форме. Схожая ситуация и в Пензе.

В ходе совещания, которое в четверг, 3 июня 2021 года, провел в режиме видеоконференции временно исполняющий обязанности председателя правительства Пензенской области Николай Симонов, была названа цифра: выполнение плана иммунизации в Пензе составляет в настоящее время 19,9 %.

Скромный результат, если учесть, что для создания коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% взрослого населения.

Вместе с близкими, сделав в апреле две прививки в Подмосковье в торговом центре «Мега», обращаюсь к землякам: дорогие пензенцы, даже при склонности поиграть в «русскую рулетку» все же не стоит экспериментировать - 831 жизнь в Пензенской области коронавирус уже забрал. Не станьте, не дай бог, 832-ым.

Врач проводит осмотр перед вакцинацией Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К этому вас призывает и мэр Пензы Андрей Лузгин. Администрация города на сегодняшний день не вводит ограничительных мер против пассивных жителей, не выбравших время для того, чтобы привиться. Не предлагает вам для получения прививки отправиться на границу Белоруссии и попробовать там занять очередь, чтобы в конце концов обезопасить себя и близких. Руководитель администрации Пензы предложил активизировать прививочную кампанию, для выезда в отдаленные районы города

сформировать выездные бригады. Сообщил также, что в областном центре начали работу с коллективами промышленных предприятий, с целью создания организованных групп. После их формиования в организацию будет выезжать медицинская бригада для проведения вакцинации. Люди должны понимать, отметил мэр, что единственный способ нормализовать существующую ситуацию – это массовая вакцинация населения.

Будут усилены меры по организации прививочной кампании в социальной сфере, системе образования, учреждениях органов местного самоуправления.

Только с помощью создания коллективного иммунитета мы сможем вернуться к прежнему образу жизни – возобновить социальную активность, без ограничений посещать массовые мероприятия, путешествовать.