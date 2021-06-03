В 2022 году в Пензе благоустроят набережную рядом с мостом Дружбы

Результаты голосования прокомментировал мэр Пензы Андрей Лузгин. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Пензенцы выбрали территорию, которая будет благоустроена в следующем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018-2024 годы» (является частью национального проекта «Жилье и городская среда»). Отдать свой голос можно было на сайте 58.gorodsreda.ru и традиционном способом - с помощью бюллетеня. Всего в голосовании приняли участие 36 779 жителей города.

По словам мэра города Андрея Лузгина, столь большое количество желающих обусловлено запуском электронной платформы для голосования.

По результатам подсчетов победителем стала набережная реки Суры в районе моста Дружбы. За этот объект проголосовали 8450 жителей Пензы. В тройку лидеров голосования также вошли зона отдыха у Арбековских прудов и сквер за дворцом единоборств Воейков.

- Сейчас идет процедура изъятия земельных участков, расположенных на прилегающей территории. Это позволит заменить инженерные сети. После этого будет благоустроена зеленая зона между подвесным мостом, улицей Урицкого и Ростком. Там планируется установить небольшую сцену для выступлений творческих коллективов, - отметил Андрей Лузгин.

Также, по словам мэра, возможно именно в этой части набережной и будет построен скейт-парк.

Помимо этого, Министерство лесного хозяйства Пензенской области в этом году начнет расчищать русло ручья Безымянного рядом с Арбековскими прудами.

- Затем силами городской администрации и компании, которая ведет строительство жилых комплексов рядом с этой территорией, начнем благоустройство. Концепция разработана, – заключил он.