Сергей Поляков: «У Мордовии большой потенциал»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Стороны обсудили проведение республиканского конкурса «Умник-Мордовия». Это позволит поддержать молодых специалистов и трудоустроить их в родном регионе.

Также Сергей Поляков и Артем Здунов обсудили систему поддержки молодых ученых и предпринимателей в инновационной сфере. С этой целью Фонд может создать в республике площадку по внедрению новых программ и проведению образовательных курсов.

- Это позволит жителям региона подготавливать заявки и проекты для получения грантов и реализовывать свои инициативы, - отметил Артем Здунов.

По словам Сергея Полякова, у Мордовии большой потенциал.

- Здесь много малых предприятий и молодых исследователей, которые могут претендовать на финансовую поддержку фонда - гранты и субсидии. Нас ждет большая совместная с правительством республики работа, - отметил он.