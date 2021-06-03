Надежное обеспечение Пензы теплом – цель модернизации теплосетей города

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Как отмечает пресс-служба правительства Пензенской области, соглашение о партнёрстве между региональным правительством и Публичным акционерным обществом "Т Плюс" подписано на площадке Петербургского международного экономического форума, в четверг, 3 июня 2021 года. Инвестиционное соглашение, в частности, предполагает, что уже в этом году будут заново переложены около 60 км трубопроводов. Обновление ждет и ЦТП города. Всего до 2035 года в модернизацию системы теплоснабжения Пензы будет инвестировано более шести миллиардов рублей.

Отмечая актуальность поставленных задач для региона, врио главы субъекта Федерации подчеркнул важность качественной реализации совместного инвестиционного проекта.

Глава теплоснабжающей компании отметил, что реализация данного проекта – это большая ответственность. По его словам, с начала года в ведение ПАО «Т Плюс» перешло 256 км квартальных тепловых сетей Пензы, которые предполагается модернизировать в ближайшие несколько лет.