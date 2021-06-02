В Пензенской области в третий раз пройдет литературный фестиваль «Белинская весна»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Третья по счету «Белинская весна» состоится 6 июня. Гостей ждут лекции, мастер-классы, выставки, презентации и многое другое.

- Программа очень насыщенная, - отметила врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Мероприятия пройдут не только на территории музея-усадьбы В.Г. Белинского, но и улицах Белинского, Барышева и Ленина. Гости фестиваля смогут побывать на импровизированных именинах Виссариона Григорьевича и пообщаться с Пушкиным, Тургеневым, Лермонтовым.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:30 на главной сцене. Тот же пройдет награждение лауреатов впервые объявленной Премии «Я в мире боец» им. В.Г. Белинского. Свои работы на конкурс направили свыше 40 авторов.

- В рамках «Белинской весны» также состоится модное дефиле. Участники конкурса исторического костюма представят наряды XIX века и подробнее расскажут об их особенностях, - рассказала генеральный директор «Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области» Наталья Полева.

В 11:00 на территории музея-усадьбы В.Г. Белинского начнутся экскурсии. Завершится праздник в 15:00. Полную программу мероприятия читайте на сайте министерства культуры и туризма области.